Рустэм Хамитов побывал в новой школе в Бурзянском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

















Рустэм Хамитов побывал в новой школе в Бурзянском районе Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в рамках рабочей поездки в Бурзянский район осмотрел среднюю общеобразовательную школу на 550 мест в райцентре Старосубхангулово, которая открылась 1 сентября 2016 года после реконструкции, проведённой по его поручению.

В марте 2014 года во время посещения старого здания школы Рустэм Хамитов отметил, что школьники обучаются в стеснённых условиях, и поручил в кратчайшие сроки начать работы по реконструкции.

В настоящее время в школе занимаются более 700 человек из райцентра и близлежащих деревень. Для учеников из других населённых пунктов организовано автобусное сообщение и временное проживание в здании бывшей музыкальной школы. Весной 2017 года планируется завершить строительство второй очереди комплекса – интерната на 120 мест.

Глава Башкортостана осмотрел учебные классы, компьютерный кабинет, спортивные залы, столовую, актовый зал и медицинский блок с процедурным, прививочным и стоматологическим кабинетами. Рустэм Хамитов поинтересовался оснащением школы. По словам педагогов, здесь созданы все условия для учебного процесса, недостатка в оборудовании нет.

– Хорошее дело мы сделали, – резюмировал руководитель региона.

По словам главы района Рустама Шарипова, в селе Новосубхангулово в ближайшее время также начнётся строительство начальной школы и детского сада, уже получена госэкспертиза проекта.