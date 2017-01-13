В Уфе пройдёт международный фестиваль «Мы говорим по-русски»

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе пройдёт II Международный фестиваль «Мы говорим по-русски». Он состоится весной на базе Башкирского государственного университета. Как напомнили в пресс-центре вуза, впервые фестиваль прошёл в университете в 2015 году – тогда он собрал более 200 заявок со всего мира.

Одним из основных мероприятий фестиваля является конкурс на лучшее владение русским языком. Заявки принимают от иностранных студентов, студентов из стран СНГ, российских студентов, обучающихся как в России, так и за рубежом, учителей и преподавателей русского языка и литературы РФ и зарубежья, школьников, представителей диаспор.

Конкурс проводится по четырём номинациям: сочинение-эссе на тему, связанную с русским языком, русской культурой, литературой и историей России; письменная творческая работа на русском языке (авторские стихи, басни, сказки, эссе, проза, сценарии, репортажи, интервью, литературные экскурсии на русском языке, переводы с родного языка на русский и др.); конкурс на лучшую видео-презентацию «Мы молодые!» (о жизни молодежи своей страны на русском языке); творческий конкурс (инсценировка по произведениям русских писателей, исполнение поэтических произведений, исполнение русских народных и современных песен и др.). Оценивать участников будет конкурсная комиссия, в состав которой входят преподаватели русского языка, представители администрации вузов, школ.

Финальным мероприятием станет «Вечер дружбы», который пройдёт в БашГУ в апреле. В программе — награждение победителей конкурса и концерт с участием финалистов.

Справка. Международный фестиваль «Мы говорим по-русски» проводится в целях осуществления государственной политики России по сохранению и развитию русского языка, укреплению роли русского языка как средства межкультурного, межнационального общения в России и за рубежом, популяризации и продвижения русского языка как неотъемлемой части российской и мировой культуры, содействия приобщению молодежи к духовным ценностям народов России и мира.