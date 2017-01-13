В Уфе в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 исполнят Реквием Моцарта

УФА, 12 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе в память о погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 исполнят Реквием В.А. Моцарта. В концерте, который состоится в Башкирском театре оперы и балета, прозвучит также его симфония № 25 соль минор.

Как сообщает пресс-служба театра, солировать будут Аида Габдулхакова (сопрано), Любовь Буторина (меццо-сопрано), Сергей Сидоров (тенор) и заслуженный артист Республики Башкортостан Артур Каипкулов (бас). В концерте участвуют хор и симфонический оркестр Театра оперы и балета. За пультом – главный дирижёр театра, заслуженный артист Республики Башкортостан Артём Макаров.

Напомним, мероприятия памяти жертв крушения пройдут в Башгосфилармонии, ГКЗ «Башкортостан» с участием ведущих солистов, Хора Кирилло-Мефодиевского храма Уфы, Национального симфонического оркестра, Государственной хоровой капеллы.