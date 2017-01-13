В УГАТУ в наступившем году математическая школа ждет одаренных старшеклассников 15 января

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфимском государственном авиационном техническом университете первое занятие в наступившем году в воскресной математической школе для одаренных старшеклассников пройдёт 15 января. Лекцию на тему "Современные телекоммуникации" прочтёт профессор УГАТУ Валерий Багманов. Как решать задачи с параметрами объяснит доцент кафедры математики Тагир Кузбеков, сообщается на сайте вуза. Начало в 10 часов.

Напомним, обучение в школе, которая действует на базе УГАТУ с 2011 года, бесплатное. Слушатели имеют возможность посещать лекции по современным проблемам науки, по математике и т.д. Помимо теоретической части предусмотрена практическая, где обучающиеся решают задачи повышенной сложности.