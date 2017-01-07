В честь 100-летия Башкирии организована масштабная спартакиада Фото: Пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир В честь 100-летия Башкирии организована масштабная спартакиада Фото: Пресс-служба Исполкома Всемирного курултая башкир

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Башкортостане в 2017 году пройдет спартакиада на приз Всемирного курултая башкир. Мероприятие посвящено 100-летию образования республики. Об этом рассказал первый заместитель председателя Исполкома Всемирного курултая башкир Вельмир Азнаев на заседании комиссии по молодежной политике и спорту.

Во встрече приняли участие руководители башкирских организаций, студенты-активисты, лидеры башкирской молодежи. Собравшиеся подвели итоги прошедшего года, определили задачи на 2017 год.

По словам Вельмира Азнаева, спартакиада будет проводиться в течение текущего года. Соревнования должны собрать взрослое население городов и сел Башкортостана независимо от национальности.

«На протяжении всего года пройдет целый комплекс мероприятий. Сюда войдут и классические соревнования, такие как лыжные гонки, волейбол и футбол, и исконно башкирские виды спорта: стрельба из лука и куреш. Главное — массовость», – сказал Вельмир Азнаев.

Как сообщает пресс-служба ИВКБ, также в 2017 году запланировано проведение ряда молодежных форумов, участие представителей республики во Всероссийских съездах. Идет подготовка к проведению турнира по национальной борьбе куреш, посвященного памяти легендарного спортсмена Хариса Юсупова.