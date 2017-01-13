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13 января Пятница

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Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о предстоящих рейдах на дорогах

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о предстоящих рейдах на дорогах Фото: Олег Яровиков

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о предстоящих рейдах на дорогах Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Уфы предупреждает водителей о предстоящих рейдах на дорогах. В целях обеспечения безопасности дорожного движения 13 и 14 января будут проведены профилактические рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. Автолюбителей проверят и на соблюдение правил перевозки детей с использованием специальных автокресел.

«Нарушителей привлекут к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишат права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное грубое нарушение грозит нетрезвому водителю уже уголовным наказанием», — прокомментировали в пресс-службе отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

Теги: ГИБДД,ПДД,рейды
 
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