В Москве на форуме «Веков связующая нить» Башкортостан представит фольклорный коллектив «Ак тирма»

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве на Международном культурно-просветительском форуме «Веков связующая нить» Республику Башкортостан представит фольклорный коллектив «Ак тирма». 19-20 января в Общественной палате России встретятся более 250 участников — носителей уникальных культурных традиций из России и зарубежья.

«Мы горды тем, что открытие этого мероприятия предоставлено именно нам!» — говорит руководитель фольклорного коллектива «Ак тирма» Гульсина Батыршина.

Площадки форума объединят специалистов в области традиционной народной культуры из различных регионов страны ради сохранения и передачи будущему поколению сокровищницы национального искусства. В обсуждениях на четырех площадках примут участие представители органов власти, общественных объединений, некоммерческих организаций, экспертного сообщества. Фольклорные коллективы людей старшего возраста из маленьких деревень и сёл Подмосковья, Удмуртии, Мордовии, Башкортостана, Татарстана, Абхазии исполнят песни, не существующие в записи, продемонстрируют редкие экземпляры украшений и детали старинных народных костюмов, поделятся сказаниями предков.

«Записи их песен нигде не найти, их танцы не преподают на уроках, а колядки не опубликованы ни в одной книге. Сохранить их — задача форума», — отмечают организаторы.

На площадке форума будет организован телемост с соотечественниками за рубежом (Приднестровье, Болгария, Румыния), состоится международная конференция «Веков связующая нить», круглый стол «Преемственность поколений как фактор сохранения традиций и культурного многообразия России», пройдут тематические панельные дискуссии.

Организаторы — Ассоциация организаций по поддержке пенсионеров, ветеранов и инвалидов и Комиссия ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом.