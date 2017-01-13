В Уфе пройдут зимние Корпоративные игры для сотрудников предприятий и организаций Фото: администрация г.Уфы В Уфе пройдут зимние Корпоративные игры для сотрудников предприятий и организаций Фото: администрация г.Уфы

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В субботу, 14 января, в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» пройдут V зимние Корпоративные игры. Спортивное мероприятие, в котором ежегодно участвуют сотрудники нескольких десятков предприятий и организаций города, проходит под девизом: «Из офиса — на старт!». Цель зимних Корпоративных игр — привлечь трудящихся столицы республики к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Как сообщают организаторы, в этом году общий зачет будет вестись отдельно среди малых предприятий (со штатом сотрудников до 500 человек) и среди крупных. Таким образом, организации с небольшой численностью получат дополнительный стимул и возможность бороться за призовые места.

Программа очередного зимнего спортивного праздника включает пять дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, лыжные гонки (эстафета), конькобежный спорт (эстафета), веселые старты с элементами пейнтбола.

Главный приз соревнований — Кубок главы администрации Уфы.