В Башкирии на региональном этапе Всероссийской олимпиады попробуют свои силы около трех тысяч школьников Фото: Олег Яровиков В Башкирии на региональном этапе Всероссийской олимпиады попробуют свои силы около трех тысяч школьников Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие более 2,8 тысячи учащихся Башкортостана. В их числе победители и призеры муниципального этапа олимпиады текущего учебного года. В интеллектуальном марафоне, стартовавшем на этой неделе, участвуют школьники 9-11 классов, сообщили в Министерстве образования РБ.

Учащиеся смогут проверить свои знания по одному из заявленных 21 общеобразовательных предметов. Победители пройдут в финал и будут участвовать в заключительном этапе, который состоится весной в 14 городах России.

Первая олимпиада — по французскому языку — проводится в эти дни в Башкирском государственном университете. Из 45 участников муниципального этапа в столицу приглашены 14 победителей и призеров, показавших лучшее знание французского языка.

Старшеклассники проходят пять конкурсных испытаний. В первый день это тестирование в письменной форме: лексико-грамматический тест, понимание устного текста, понимание письменных текстов и продуцирование письменной речи. Сегодня школьников ждет устная часть, в которой определяется владение участника французским языком.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа. В сентябре-октябре устраивают школьный этап. Затем проходит муниципальный этап, а в январе-феврале — региональный.

Справка. Всероссийская олимпиада школьников — одна из форм работы с одаренными детьми в системе образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Успешное участие и попадание в призеры Всероссийской олимпиады школьников гарантирует выпускникам поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных испытаний.