Волонтеры из Башкирии доставили гуманитарную помощь жителям Донбасса

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Из Башкортостана доставлена гуманитарная помощь жителям Донецкой республики. Как сообщает телеканал «БСТ», уфимские волонтеры находятся в Донбассе уже несколько дней. За это время они успели передать собранные ранее медикаменты, детское питание, игрушки и сладости. Подарки детям были вручены Дедом Морозом и Снегурочкой. А дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, стали главными героями новогодней сказки.

Акция проходит под флагом «Русского географического общества» и других организаций. Накануне участники гуманитарного конвоя из Уфы посетили не только места легендарных сражений Великой Отечественной войны, но и социальный приют для детей-инвалидов.

«Волонтеры посетили Республиканский специализированный дом ребенка и Городской реабилитационный центр для детей-инвалидов. Там были переданы медикаменты, собранные жителями Башкортостана для Донбасса, дети получили подарки. Силами волонтеров было показано театральное представление с участием Деда Мороза, Снегурочки и фокусника. Планируется посещение еще трех детских учреждений», — сообщил корреспондент телеканала «БСТ» Рустам Сиразетдинов.