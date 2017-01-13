Нефтекамский «Торос» проиграл в Красноярске второй матч 2017 года Фото: ХК «Торос»
Нефтекамский «Торос» проиграл в Красноярске второй матч 2017 года
Нефтекамский «Торос» проиграл в Красноярске второй матч 2017 года Фото: ХК «Торос»
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
Нефтекамский «Торос» проиграл и второй матч в наступившем году в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В Красноярске нефтекамцы уступили местному «Соколу» — 2:3, хотя первый период остался за ними — 1:0.
У «Тороса» девятое место, 66 очков.
Следующий матч башкирский клуб проведет 14 января в Усть-Каменогорске против «Торпедо».