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13 января Пятница

Уфа   °

В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотом

ОБЩЕСТВО

В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотом

Фото: группа «БашДТП»

В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотом

Фото: группа «БашДТП»

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе водитель полдня возил бездомного кота под капотом. К счастью, животное не пострадало. Этим случаем поделился накануне в группе «БашДТП» «ВКонтакте» местный житель. Подписчики бурно начали обсуждать инцидент, советуя водителю взять кота к себе домой.

Мужчина так и поступил. «Осваивается», — ответил он в соцсети и выложил фотографию животного в домашних условиях.

Теги: домашние животные
 
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