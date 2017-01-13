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13 января Пятница

Уфа   °

В Уфе молодежь приглашается к участию в лыжных соревнованиях на призы митрополии

СПОРТ

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Арина Рахимкулова/.

В Уфе в ближайшие выходные пройдут лыжные соревнования на базе СОК «Биатлон». Организатор — молодежный отдел Уфимской епархии

На старт приглашаются участники православных, мусульманских и светских молодежных объединений столицы. Молодым людям предстоит преодолеть дистанцию в 3 км, девушкам — 1,5 км.

Как уточнили в епархии, участникам соревнований необходимо быть одетыми в спортивную форму, соответственно соревнованиям и погодным условиям. Необходимый спортинвентарь можно принести с собой либо взять в аренду на месте. В случае аренды заранее необходимо сообщить размер обуви и рост.

По окончании соревнования пройдет награждение призеров. Справки по телефону: 8-919-158-35-94.

Теги: зимние виды спорта,молодежь
 
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