Стали известны имена медалистов в сноуборде на проходящей в Уфе республиканской Спартакиаде
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
На базе уфимской СШОР по горнолыжному спорту завершились соревнования по сноуборду в рамках республиканской Спартакиады по зимним видам спорта, приуроченной к «Неделе Звезд Хоккея».
Организатор соревнований — Министерство молодежной политики и спорта Башкортостана. Медали получили спортсмены из Уфы и Белорецка.
Дисциплина «Параллельный слалом-гигант»:
Юноши: 1. Алмас Лукманов; 2. Булат Гайсин; 3. Владислав Фазылов;
Девушки: 1. Елизавета Осинцева; 2. Дарья Сердюк.
Дисциплина «Параллельный слалом», юноши: 1. Кирилл Педь; 2. Алмас Лукманов; 3. Булат Гайсин.