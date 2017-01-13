В Башкирии за первые две недели нового года у более 50 человек выявлена ВИЧ-инфекция Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии за первые две недели нового года у более 50 человек выявлена ВИЧ-инфекция Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане за первые две недели нового года у 54 человек зарегистрирован ВИЧ, из них мужчин — 36 (66,6 процента), женщин — 18 (33,3 процента). Среди впервые выявленных находятся в учреждениях УФСИН России по РБ — семь человек.

Зарегистрировано 13 беременных ВИЧ-инфицированных женщин. Пять ВИЧ-положительных женщин родили.

В настоящее время в Башкортостане зарегистрировано 18 670 ВИЧ-инфицированных, среди них горожан — 10 521, сельских жителей — 5724, в учреждениях системы УФСИН по РБ — 1700, лиц без определенного места жительства — 725.

Показатель заболеваемости по РБ составляет 1,28 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года регистрируется снижение заболеваемости на 42 процента (с 2,21 до 1,28), привели данные в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями.