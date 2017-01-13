В Башкирии водитель сбил на пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП Фото: автор В Башкирии водитель сбил на пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП Фото: автор

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Наезд произошел в Баймаке напротив дома №49 по улице Алибаева утром 12 января.

«Если вы владеете какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить в полицию», — обратились стражи порядка к возможным очевидцам происшествия.

По сообщению пресс-службы республиканкой Госавтоинспекции, за сутки сотрудники ГИБДД пресекли более трех с половиной тысяч нарушений ПДД и задержали 63 нетрезвых водителя.