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13 января Пятница

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В Башкирии водитель сбил на пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель сбил на пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП Фото: автор

В Башкирии водитель сбил на пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП Фото: автор

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане водитель сбил на регулируемом пешеходном переходе 25-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Наезд произошел в Баймаке напротив дома №49 по улице Алибаева утром 12 января.

«Если вы владеете какой-либо информацией, просьба незамедлительно сообщить в полицию», — обратились стражи порядка к возможным очевидцам происшествия.

По сообщению пресс-службы республиканкой Госавтоинспекции, за сутки сотрудники ГИБДД пресекли более трех с половиной тысяч нарушений ПДД и задержали 63 нетрезвых водителя.

Теги: ДТП
 
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