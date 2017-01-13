В Уфе в День российской печати состоялось награждение журналистов Фото: Олег Яровиков





















В Уфе в День российской печати состоялось награждение журналистов Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в День российской печати наградили журналистов и тех сотрудников отрасли, кто добился в 2016 году серьезных профессиональных успехов. Праздничное мероприятие прошло в конференц-холле агентства «Башинформ». Поздравляя коллег, заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Марат Газизов отметил общественную значимость профессии журналиста и силу журналистского слова.

Почетными грамотами Союза журналистов РБ за многолетний плодотворный труд в отрасли СМИ награждены директор-редактор Благовещенского информационного центра Лира Батыргареева, главный редактор «Молодежной газеты» Ярослава Голобородько, главный специалист главной редакции информационных программ телеканала БСТ Гульдария Юсупова, главный специалист — эксперт отдела печатных СМИ Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Неля Гайнетдинова, художник журнала «Башкортостан кызы» Артур Василов.

Победителями Республиканского конкурса на лучшее освещение в СМИ проблем государственных языков и языков народов РБ стали редакции журналов «Аманат», «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»), газет «Йэшлек», «Архангельский вестник», «Урал», «Октябрьский нефтяник», «Конгэк», «Дюртюли ТВ», редактор творческого объединения «Ашҡадар» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Фанюза Багаутдинова, комментатор радиостанции «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан» РБ Фарзана Акбулатова.

Агентство «Башинформ» стало одним из победителей в конкурсах на лучшую журналистскую работу по антитеррористической проблематике и лучшую организацию работы по освещению темы неформальной занятости в интернет-изданиях. Председатель Союза журналистов РБ Артур Давлетбаков также вручил членские удостоверения журналистам агентства «Башинформ» Арине Рахимкуловой, Галие Набиевой и Лейле Аралбаевой.

Полный список награжденных — на сайте Агентства по печати и СМИ РБ.

День российской печати ежегодно отмечается 13 января. Именно в этот день 1703 года Петр I издал указ, во исполнение которого в России начала издаваться первая газета «Ведомости».