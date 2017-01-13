Абоненты «МегаФона» могут получить билеты на Матч Звезд Хоккея в Уфе

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе впервые стартует главное хоккейное шоу страны — Неделя Звезд 2017. Благодаря партнерству «МегаФона» и КХЛ абоненты оператора могут получить билеты на кульминационный Матч Звезд КХЛ. Для этого надо подключиться к сети в определенных салонах оператора либо побороться за билеты в эфире «DFM» с 14 по 21 января 2017 года.

Неделя Звезд Хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января, включает несколько ярких хоккейных событий: Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги, первый в истории Матч Звезд Женской хоккейной лиги, Мастер-шоу и девятый Матч Звезд Континентальной хоккейной лиги.

Кульминацией события, 22 января, станет Матч Звезд КХЛ. Впервые в истории он будет проведен как турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона Чемпионата КХЛ.

Именно на Матч Звезд КХЛ могут получить билеты новые абоненты «МегаФона». Для этого надо с 14 по 21 января 2017 года подключиться на тарифы линейки «Все включено», начиная с пакета М.

«Все включено» М, L, XL и VIP — это оптимальные тарифы для смартфонов с «безлимитами» внутри сети и домашними ценами, которые действуют и в поездках по России, с абонплатой всего от 330 рублей в месяц. При подключении абонент выбирает купон, внутри которого либо «вход на матч», либо сувенир от оператора.

Акция действует в двух салонах компании: в ТЦ «Центральный» рядом с «Уфа-Ареной» и в новом торгово-развлекательном комплексе «ULTRA» на ул.Бакалинская, 27.

Также с 14 по 21 января 2017 г. билеты от «МегаФона» на Матч звезд и хоккейные сувениры могут выиграть слушатели радиостанции «DFM». Для этого нужно первыми правильно ответить на вопросы по хоккейной тематике в дневной программе «Счастливый час».