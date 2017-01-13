В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге Фото: группа «БашДТП»/ Аркадий Павлов





В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Зорге Фото: группа «БашДТП»/ Аркадий Павлов

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе очевидцы сообщили о пожаре на улице Р. Зорге. Фотографии с места события появились в группе «БашДТП» «Вконтакте» днем 13 января.

От уфимцев стали поступать сообщения о возгорании. На место выехали пожарные расчеты. По прибытию им дали отбой, так как автопредприятие проводило плановую утилизацию автобусов, прокомментировала инцидент сотрудник «22 отряда ФПС по РБ» Елена Артемова.

Напомним, 30 сентября 2016 года загорелся строящийся бизнес-центр на улице Р. Зорге. На месте были задействованы силы и средства МЧС в составе 41 человека и 17 единиц техники. Следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчины во время пожара. Отдел полиции №7 Управления МВД России возбудил уголовное дело по факту преступления, предусмотренного статьей «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».