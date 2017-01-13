Башкирские скалолазы отличились на «Рождественском турнире» в Воронеже
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В Воронеже на всероссийских юношеских соревнованиях «Рождественский турнир» отличились юные башкирские скалолазы.
Среди старших юношей в «скорости» золотую медаль получил Эдуард Даукаев (Уфа, СШОР-11), серебряную — Алмаз Нагаев (Салават, ДЮЦ «Юность»).
В этой же дисциплине среди юниоров серебряную медаль завоевал Павел Кругов, среди младших девушек «золото» у Камиллы Кушаевой (Салават).
Лучшей в «трудности» стала белоречанка Арина Коноплина — она на четвертом месте.