В Уфе камера видеонаблюдения зафиксировала, как сосед избивает многодетную мать Фото: собственный источник | Видео: собственный источник В Уфе камера видеонаблюдения зафиксировала, как сосед избивает многодетную мать Фото: собственный источник | Видео: собственный источник

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе камера видеонаблюдения зафиксировала, как сосед избивает многодетную мать. Агентству «Башинформ» о непростой ситуации, в которой оказалась семья, рассказал родственник.

«Родители и их четверо детей (пятый — взрослый сын — живет уже отдельно от родителей), переехав в частный дом на улице Свердлова, оказались заложниками обстоятельств. Напротив проживает сосед с семьей, у которого очень часто собирались шумные компании со всей округи. Они распивали алкоголь не только в доме, но и на улице, под окнами многодетной семьи», — рассказал источник.

По словам пострадавшей, они неоднократно просили не нарушать общественный порядок. «Дети не могли уснуть при шуме, а днем боялись выходить на улицу из-за нетрезвых компаний. Но все наши просьбы игнорировались, пьянки продолжались», — поделилась женщина.

Семье не раз пришлось обращаться в полицию, но проведенные участковым профилактические беседы никакого воздействия на соседа не оказали. Потом произошла драка между хозяевами домов. Поводом послужил разрушенный цветник. Дело дошло до прокуратуры, но сосед всё отрицал.

«Пришлось установить камеры видеонаблюдения. В апреле прошлого года было зафиксировано, как сосед, ничего не говоря, подошел к вышедшей из дома матери семейства и ремнем с металлической пряжкой нанес удары по голове, шее, рукам, ногам и животу. Вызвали полицию, приехал участковый. Проведена судебная медэкспертиза. Установлено, что повреждения не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья, то есть были совершены насильственные действия, причинившие физическую боль (ч. 2 ст. 116 УК РФ)», — сказал собеседник.

В полиции отказали в возбуждении дела, ссылаясь на то, что побои являются уголовным делом частного обвинения и возбуждаются через мировой суд.

«Я обращалась с заявлением в частном порядке к мировому судье Ленинского района, но было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с декриминализацией».

После этого инцидента угрозы не закончились. Агентство «Башинформ» располагает видеозаписью, где сосед кидает в дом семьи камни и нецензурно выражается в их адрес. Также есть аудиозаписи, где слышно, как мужчина говорит ребенку, что пристрелит родителей. На другой записи женщина, обращаясь к собеседнице, угрожает натравить на ее семью свою собаку.

В ноябре прошлого года мужчина вновь напал на соседку, но уже с металлической трубой — нанес ей ушиб грудной клетки. «В полиции сказали, что по апрельскому избиению закон не имеет обратной силы. Кроме того, наш сосед обивает пороги полиции и пишет на нас заявления, например, что моя собака укусила его за палец. Единственная цель его кляуз — увести в сторону всех от своих преступлений, внести путаницу и оболгать меня, — написала в очередном заявлении в МВД многодетная мать. — Поражает тот факт, что нам цинично объявили о том, что необходимо еще одно преступление со стороны соседа. Предлагают также переехать в другое место. Нас вынуждают принимать меры по своей безопасности самим».

«В настоящее время по заявлению, поступившему в ноябре 2016 года, проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе Управления МВД России по Уфе.

Как стало известно агентству «Башинформ» из собственных источников, мужчина действительно пишет встречные заявления на своих соседей. Конфликт продолжается уже несколько лет.

«Люди живут в постоянном страхе и стрессе. Их жизнь превратилась в ад. Складывается впечатление, что у того человека есть покровители, ведь его преступные действия до сих пор остаются безнаказанными. Единственное, чего хотят мать и отец пятерых детей, это спокойной мирной жизни для себя и своих близких, а также справедливости», — заявил родственник семьи.