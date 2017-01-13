В Уфу поступил памятный почтовый штемпель к «Неделе Звезд Хоккея» Фото: УФПС РБ В Уфу поступил памятный почтовый штемпель к «Неделе Звезд Хоккея» Фото: УФПС РБ

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимский Главпочтамт получил памятный почтовый штемпель, посвященный «Неделе Звезд Хоккея-2017». Он был изготовлен по заказу Управления. 15 января перед началом первого матча «Недели Звезд» штемпель торжественно введут в официальное почтовое обращение. Во время проведения в Уфе соревнований с 15 по 22 января штемпель и подразделение почтовой связи будут находиться в «Уфа-Арене». Из ледового дворца можно будет отправить письма и открытки в любую точку мира. После завершения «Недели Звезд Хоккея» памятный штемпель будет доступен для гашения всем желающим в Главпочтамте — уфимском отделении связи 450000 на улице Ленина, 28.

«Уфа-Арена» уже неоднократно становилась местом проведения памятных гашений почтовой продукции, посвященной хоккейной теме. Прославленный хоккеист Владислав Третьяк дважды лично оставлял первый оттиск на почтовых конвертах», — напомнили в Управлении федеральной почтовой связи РБ. В 2012 году в Уфе проходил XXXVIII Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд, в 2014-м — Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд.