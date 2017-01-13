Молодежный театр отправляется на первые в новом году гастроли по Башкирии

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный молодежный театр Башкортостана им. М. Карима отправится на гастроли на восток республики. С 23 по 25 января жители Сибая и Баймака смогут увидеть три спектакля из репертуара театра, два из которых — премьеры текущего 27-го театрального сезона. Как сообщили в пресс-службе театра, зимние выезды НМТ РБ в Сибай и Баймак стали хорошей традицией.

23 и 24 января на сцене Сибайского государственного башкирского театра драмы им. А. Мубарякова башкирская труппа сыграет комедии «Ханума» Авксентия Цагарели и «Было бы денег мешок…» Мудариса Багаева. Осеннюю премьеру, постановку режиссера Рустема Хакимова «Ханума», жители Сибая увидят впервые. 25 января премьерный спектакль будет показан в Центре народного творчества Баймака.

В обоих городах для юных театралов башкирская труппа сыграет новогоднюю премьеру режиссера Мусалима Кульбаева «Волшебная мельница». Спектакль поставлен по сказке Мустая Карима и повествует о приключениях Петуха Акбулата и его друзей, которые отправляются на поиски волшебной мельницы.

На сцене родного театра для уфимских зрителей артисты успеют еще сыграть до отъезда 18 и 20 января.