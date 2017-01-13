Рустэм Хамитов посетил микрорайон Укшук в Белорецке

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

13 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белорецк посетил микрорайон Укшук, с одним из жителей которого он встречался на церемонии награждения победителей конкурса «Человек года».

Тогда в беседе с руководителем республики председатель уличного комитета микрорайона Мильлят Азикаев рассказал, что раньше Укшук был посёлком. После его присоединения к городу был закрыт фельдшерско-акушерский пункт, и людям приходилось ездить за несколько километров в городскую поликлинику. Усилиями местных властей и частных предпринимателей в 2016 году медицинский кабинет был восстановлен без привлечения бюджетных ресурсов.

Глава Башкортостана побывал в этом кабинете доврачебного приёма, который находится в ведении Белорецкой центральной районной клинической больницы. Его возможности, кроме оказания первой помощи и консультаций по состоянию здоровья, позволяют проводить процедуры в соответствии с назначением врачей. Для микрорайона индивидуальной застройки, население которого превышает 600 человек, наличие собственного медпункта шаговой доступности имеет большое значение.

Рустэм Хамитов осмотрел зону приёма и процедурную комнату, поинтересовался наличием медикаментов. По словам медперсонала, у них имеется весь набор лекарств, необходимый для оказания первой медицинской помощи. Препараты, назначенные врачами, пациенты приносят с собой.

После осмотра кабинета доврачебного приёма руководитель республики пообщался с активом микрорайона. Он положительно оценил инициативу жителей по благоустройству территории и очистке её от снега.