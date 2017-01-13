Ильдар Абдразаков открыл фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства Фото: соцсети Ильдар Абдразаков открыл фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства Фото: соцсети

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Звезда мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков открыл фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства и развития международных культурных связей. Об этом артист рассказал в интервью «Российской газете».

«В наше время была Ирина Архипова, которая попечительствовала нам, Елена Образцова нам помогала, представляла нас публике», — отметил певец. В ответ на вопрос корреспондента о проведении фестивалей Ильдар Абдразаков не исключил такой возможности: «Если я найду единомышленников, команду, которая будет помогать, тогда да. И я практически нашел, мы создали базу, открыли фонд, который будет помогать молодым талантам, оперным певцам», — сказал Ильдар Абдразаков.

Певец вспомнил о годах молодости, когда ему самому приходилось зарабатывать на жизнь. «В наше время тоже не было много средств. У меня не было денег, я где-то подрабатывал — ящики разгружал, снег расчищал, в мимансе в театре работал. При этом я еще учился. Но я болел пением, мне хотелось понять его специфику, узнать, что такое сцена, актерское мастерство, в чем ее сакральность. У меня были педагоги, которые мне помогли, и память о которых я чту. И, конечно, семья очень помогла: отец-актер, мама-художник, брат-певец», — рассказал знаменитый бас.