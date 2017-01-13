Болельщики «Салавата Юлаева» организовали флешмоб #верювСалават Фото: Дмитрий Слезин Болельщики «Салавата Юлаева» организовали флешмоб #верювСалават Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

Флешмоб в поддержку «Салавата Юлаева» организовали болельщики популярного хоккейного сообщества «GreenMachine».

Они призывают всех, кто неравнодушен к судьбе команды, поддержать ее — сделать фото с хэштегом #верювСалават и разместить его на своей странице в социальной сети. Самые интересные фото будут опубликованы в группе. В акции приняли участие известные журналисты, писатели и просто болельщики.

«У всех команд бывают трудности и поражения. Сейчас, за месяц до начала плей-офф, важно поддержать игроков, показав им, что болельщики всегда поддержат в трудную минуту», — говорит руководитель группы Влад Мухаметов.

В последнем матче домашней серии уфимский клуб уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:6. После игры хоккеисты заявили, что им стыдно за такую игру. Главный тренер Игорь Захаркин сказал, что «команда получила как следует по шапке».

Следующие матчи команда проведет на выезде против астанинского «Барыса», казанского «Ак Барса» и подольского «Витязя».