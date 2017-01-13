В Благовещенске появился современный кинотеатр

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Благовещенске состоялось торжественное открытие обновленного кинотеатра «Салют». Отныне жители могут смотреть киноновинки в современных форматах 2D и 3D, не покидая пределов города.

На открытии горожан от имени Министерства культуры РБ приветствовали заместитель директора киностудии «Башкортостан» Салават Аминов и начальник отдела проката Кира Попова. Красную ленту торжественно перерезали глава администрации района Фарит Фазылов и директор Благовещенского центра молодежных инициатив, в чьем ведении находится кинотеатр, Рустам Салахиев. На праздничный показ были приглашены воспитанники детского сада и представители совета ветеранов района.

В тестовом режиме кинотеатр начал работу еще в конце минувшего года. Число посетивших его за время новогодних каникул уже перевалило за 3,5 тысячи. По словам благовещенцев, они очень рады, что теперь в городе есть такая точка культурного досуга.

Модернизация «Салюта» стала доступной благодаря победе в конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах России с количеством жителей до 100 тысяч. На выигранные 5 млн рублей приобретено качественное кинооборудование, а ремонт зала и установка 96 посадочных мест были произведены на средства местного бюджета.