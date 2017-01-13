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13 января Пятница

Уфа   °

Из Уфы открываются авиарейсы до Калуги и Ульяновска

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Международный аэропорт «Калуга» объявил на своем сайте о начале продажи билетов в столицу Башкортостана. Первый самолет вылетит в Уфу 22 января, сообщает сайт «Комсомольская правда-Уфа».

Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям: вылет из Уфы в 10.45, в обратную сторону — в 12.30. Пассажирам предстоит провести в небе 2 часа 45 минут.

Перелет туда и обратно обойдется в сумму не менее 11 880 рублей, включая тарифы и сборы. Летать будут небольшие самолеты на 50 мест.

Кроме того, вскоре жители Уфы смогут летать прямым рейсом до Ульяновска. Полеты планируется начать до конца января.

Теги: транспорт,авиаперевозки
 
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