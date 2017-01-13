Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.49 ↓

EUR 63.27 ↑

13 января Пятница

Уфа   °

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники Фото: скриншот видео

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники Фото: скриншот видео

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащих услуг, оказываемых пациентам в поликлинике Уфы. Это решение принял руководитель республиканского СК по результатам доследственной проверки факта нарушения прав граждан в поликлинике №1 больницы №13 в Калининском районе города. Дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«Уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины по делу, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий», — прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Башкортостану Светлана Абрамова.

По версии следствия, в период с 2011 по 2017 годы неустановленные пока лица в помещении медучреждения не обеспечили работу лифтового оборудования. Лифт необходим для доставления пациентов, в том числе маломобильных групп населения, по этажам. Был нарушен ряд нормативно-правовых актов, вследствие чего 55-летней пациентке с переломом левой нижней конечности пришлось добираться на второй этаж для прохождения рентгенологического обследования ползком по лестничному маршу. Такие действия были связаны с риском для ее жизни и здоровья.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будут установлены все лица, ответственные за случившееся, назначены экспертные исследования из разных областей науки.

Теги: СКР по РБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть