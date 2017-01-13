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13 января Пятница

Уфа   °

В пятничный вечерний час-пик уфимцы застряли в 10-балльных пробках

ОБЩЕСТВО

В пятничный вечерний час-пик уфимцы застряли в 10-балльных пробках Фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

В пятничный вечерний час-пик уфимцы застряли в 10-балльных пробках Фото: скриншот «Яндекс. Пробки»

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В вечерний час-пик «пятницы 13» уфимцы застряли в десятибалльных пробках. Первая рабочая неделя после новогодних праздников завершилась для горожан так же, как и началась — многокилометровыми пробками.

По данным «Яндекс. Пробки», затруднения на дорогах столицы оцениваются максимально в 10 баллов (актуально на 18.29). Изо дня в день те, кто следит за ситуацией на дорогах, видят вечером «позитивный» совет «Яндекса» — «Пешком быстрее». Заторы наблюдаются по основным магистралям в центре города, в микрорайонах Зеленая роща, Черниковка, на Доке, при въезде в столицу.

Как сообщалось ранее, агентство «Башинформ» выяснило, что по этому поводу думают в администрации Уфы.

Теги: транспортные пробки
 
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