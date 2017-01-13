В Башкирии заработали передвижные камеры фотофиксации Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ
В Башкирии заработали передвижные камеры фотофиксации
В Башкирии заработали передвижные камеры фотофиксации Фото: Instagram Главного госавтоинспектора РБ
УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане в пятницу, 13 января, заработали передвижные камеры фотофиксации. Об этом в Instagram сообщил руководитель республиканской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов.
«Автоматизированный контроль ведется на аварийноопасных участках федеральных автодорог, — сообщил начальник ведомства. — Призываю всех автомобилистов и их пассажиров внимательно следить за скоростью в пути следования. Превышение допустимой скорости чревато, в первую очередь, не наказанием в соответствии с КоАП России, а окружающим вредом, потерей здоровья или лишением жизни».
Инспекторы ГИБДД действуют совместно с экипажами ГКУ «Безопасный регион». Главная цель взаимодействия — повышение безопасности на дорогах.