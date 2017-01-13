Белорецкие полицейские в 2017 году отпразднуют новоселье

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

13 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белорецк осмотрел новое административное здание отдела МВД России по Белорецкому району.

В настоящее время различные подразделения МВД находятся в разных зданиях. При этом старое деревянное здание полиции по улице Точисского подлежит сносу, а помещение по улице 5 Июля, в котором в настоящее время находится отдел, также признано аварийным.

Новый корпус включает рабочие кабинеты для сотрудников и руководства отдела, зал для совещаний на 117 человек, комнаты информационно-технического и бытового назначения, архивы и вспомогательные помещения.

Основные строительные и отделочные работы в здании уже закончены. Глава республики поинтересовался их качеством. По словам начальника отдела МВД по Белорецкому району Ришата Баймурзина, имеются замечания по качеству со стороны Управления капитального строительства республики, которые будут устранены в течение января. Затем в помещениях будет установлена мебель, оргтехника, смонтированы системы видеонаблюдения, связи.