В Белорецке борются со второй сменой в школах

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

13 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белорецкий район проинспектировал ход реконструкции новых корпусов гимназии № 17, переданных ей в 2016 году.

Ранее комплекс зданий общей площадью более 5 тысяч кв. м принадлежал местному профтехучилищу, но с 2014 года они не использовались в учебных целях.

На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт кровли, систем тепло- и электроснабжения, канализации, установлены новые окна. На эти цели было направлено 30 млн рублей. Вместе с тем для завершения реконструкции требуется дополнительное финансирование, поскольку необходимо провести установку электрооборудования, отделочные работы, утепление фасадов.

В настоящее время в гимназии обучается более тысячи школьников, из них 400 – во вторую смену. После реконструкции в учебном заведении будет создано 600 новых ученических мест, что позволит сократить долю обучающихся во вторую смену в Белорецком районе с 21 до 14 процентов. Ввод новых корпусов в эксплуатацию намечен на 1 сентября 2017 года.

Глава республики отметил, что окажет необходимую поддержку для завершения ремонтных работ. Главное – чтобы всё было сделано основательно и надёжно.