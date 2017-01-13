Рустэм Хамитов посетил с рабочей поездкой Белорецкий район Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

















Рустэм Хамитов посетил с рабочей поездкой Белорецкий район Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

13 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белорецкий район посетил производственные, социальные и инфраструктурные объекты.

В учебном заведении с 80-летней историей – средней школе № 1, вновь открытой 1 сентября 2014 года после масштабной реконструкции, Рустэм Хамитов осмотрел новый корпус, в котором располагается плавательный бассейн.

Здесь занимаются все ученики школы со второго по 11 класс, до 200 человек за смену. Благодаря тому, что бассейн разноуровневый, он идеально подходит для обучения плаванию учащихся начальных классов. Плавание входит в школьную программу как третий урок физкультуры. Таким образом, каждый школьник раз в неделю посещает бассейн.

Глава республики поинтересовался целесообразностью наличия бассейнов в школах, сложностях, связанных с его эксплуатацией и организацией учебных занятий. По словам педагогов, трудностей не так много, тем более на них не стоит обращать внимания, когда речь идёт о здоровье подрастающего поколения. Рустэм Хамитов отметил, что этот опыт необходимо изучать при строительстве бассейнов в других учебных заведениях республики.

Руководитель региона также побывал в кабинетах начальных классов, оценил их оснащение и пообщался с педагогическим коллективом.

Рустэм Хамитов также посетил частный образовательный центр довузовской подготовки «Интеграл». Здесь проходят дополнительные занятия для учащихся 9-11 классов по подготовке к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний в высшие учебные заведения.

Другое направление проекта – детская академия «Маленький гений». В специально приспособленном помещении преподаватели центра проводят развивающие занятия для детей дошкольного возраста, ориентированные на развитие познавательной деятельности и творческих способностей, а также помогают в освоении школьной программы учащимся начальных классов.

Глава Башкортостана отметил, что такой формат гораздо лучше и прозрачнее услуг, предоставляемых репетиторами.

Еще одним пунктом рабочей поездки стал Белорецкий электромеханический завод «Максимум», созданный в 1999 году на базе социально-реабилитационного предприятия Всероссийского общества глухих. Сегодня завод, в полном объёме сохранив рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, производит 700-800 тысяч люминесцентных светильников в год и другие виды продукции. В 2015 году на площадке завода запущено высокотехнологичное производство светодиодных ламп.

Рустэм Хамитов осмотрел основные производственные участки, ознакомился с технологией изготовления изделий, а также образцами выпускаемой продукции. Глава Башкортостана пообщался с трудовым коллективом, оценил условия их труда и обсудил с руководством завода планы развития.