Комплекс «Мраткино» должен стать лучшим горнолыжным курортом на Южном Урале – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

















Комплекс «Мраткино» должен стать лучшим горнолыжным курортом на Южном Урале – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 13 янв 2017. /ИА «Башинформ», Александр Смирнов/.

13 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки в Белорецкий район побывал в горнолыжном центре «Мраткино», где лично протестировал трассы, ознакомился с условиями, созданными для туристов, и провёл совещание по вопросам развития комплекса.

По словам руководства ГЛЦ, в новогодние праздники количество посетителей составило более 8,5 тысячи человек, что на 11 процентов выше прошлогодних показателей.

– Я пообщался с теми людьми, которые приезжали на Новый год, – сказал руководитель региона. – Склоны хорошие, рельеф замечательный, природа замечательная. Но система подъёма, пропуска людей отвратительная: очереди, бесконечные остановки подъёмника, в холод по 15 минут поднимаете людей наверх. То есть вы общее неплохое впечатление о Белорецке портите неблагополучной работой канатной дороги.

Глава республики также отметил неудовлетворительную организацию парковки, низкий уровень сервиса.

– По самим склонам нет претензий: склоны широкие, добротные. У нас уже есть основа, фундамент. Здесь осталось 10 процентов доделать, а вы ходите вокруг этого кругами, всё какими-то любительскими способами хотите выскочить из этой ситуации. Не выйдет так. Надо подходить профессионально, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Есть канатные дороги, которые просто надо донастроить, доработать с тем, чтобы они нормально людей возили, вышли на проектную мощность. Чтобы здесь отдыхало не восемь, а 15 тысяч человек. И чтобы было, куда машину поставить, где покушать, и чтобы всё остальное было здесь нормально организовано. Чтобы здесь был лучший горнолыжный курорт на Южном Урале.

Рустэм Хамитов поручил подготовить новый план дальнейшей работы горнолыжного комплекса с указанием необходимых ресурсов, устранить в кратчайшие сроки выявленные недостатки, в том числе с привлечением подрядчиков и сторонних специалистов.