Нефтекамский «Торос» гостит в Устье-Каменогорске у лидера
УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В субботу, 14 января, нефтекамский «Торос» продолжит новогоднее турне в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Пока башкирский клуб делает это налегке.
Нефтекамцы проиграли в Ангарске и Красноярске.
Теперь им предстоит встреча в Устье-Каменогорске против «Торпедо».
«Торос» занимает девятое место, набрав 66 очков.
Казахстанская команда лидирует в турнире с 83 очками.
В первом матче в Нефтекмске хозяева победили, едва не упустив желаемый результат — 3:2.