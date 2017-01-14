Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.37 ↓

EUR 63.12 ↑

14 января Суббота

Уфа   °

Нефтекамский «Торос» гостит в Устье-Каменогорске у лидера

СПОРТ

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В субботу, 14 января, нефтекамский «Торос» продолжит новогоднее турне в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Пока башкирский клуб делает это налегке.

Нефтекамцы проиграли в Ангарске и Красноярске.

Теперь им предстоит встреча в Устье-Каменогорске против «Торпедо».

«Торос» занимает девятое место, набрав 66 очков.

Казахстанская команда лидирует в турнире с 83 очками.

В первом матче в Нефтекмске хозяева победили, едва не упустив желаемый результат — 3:2.

Теги: Хоккей,ВХЛ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть