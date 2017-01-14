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14 января Суббота

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В Уфе Региональный этап всероссийской олимпиады школьников для юных ценителей литературы пройдет на базе Института развития образования

ОБЩЕСТВО

В Уфе Региональный этап всероссийской олимпиады школьников для юных ценителей литературы пройдет на базе Института развития образования Фото: Олег Яровиков

В Уфе Региональный этап всероссийской олимпиады школьников для юных ценителей литературы пройдет на базе Института развития образования Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

13-14 января на базе Института развития образования Республики Башкортостан состоится олимпиада для юных ценителей литературы.

Из более пяти тысяч участников муниципального этапа олимпиады в Уфу на Региональный этап всероссийской олимпиады школьников приглашены 178 победителей и призеров, уточнили в Министерстве образования РБ. Сначала пройдет аналитический тур, где для размышлений ребятам предлагаются или стихи, или проза. Можно выбирать. Затем — творческий тур (творческое задание). Победителем объявляется участник, набравший в сумме максимальное количество баллов.

Олимпиады по литературе в масштабах Российской Федерации начали проводиться с 1995 года. Эксперты отмечают, что за это время уровень знаний участников олимпиады и их интерес к ней значительно вырос. Школьникам необходимо не просто продемонстрировать свои знания, но и творчески их применить, а также суметь самостоятельно решить поставленные перед ними задачи.

Теги: образование,олимпиады школьников,литература
 
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