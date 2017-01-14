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14 января Суббота

Уфа   °

«Уфимочка-УГНТУ» попробует набрать очки в Тюмени

СПОРТ

«Уфимочка-УГНТУ» попробует набрать очки в Тюмени Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

«Уфимочка-УГНТУ» попробует набрать очки в Тюмени Фото: Коллаж Дмитрия Слезина

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Уфимочка-УГНТУ» в субботу, 14 января проведет первый матч в 2017 году в рамках Высшей лиги «А» женского чемпионата России по волейболу. В Тюмени уфимки сразятся с местной «Тюмень-ТюмГУ».

Уфимки на пятом месте, набрав в 12 матчах 16 очков.

Тюменские волейболистки на восьмой позиции с восемью очками после десяти встреч.

Теги: волейбол,женский чемпионат РФ
 
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