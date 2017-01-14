Журнал «Вестник ЦИК Башкортостана» посвящен выборам в Госдуму

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Мавлида Якупова/.

Новый номер журнала «Вестник Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан» посвящен главному событию 2016 года – выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Журнал традиционно открывает интервью председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Хайдара Валеева.

На страницах издания дается экспертный анализ результатам избирательных кампаний 2016 года. Под рубрикой «Партийная жизнь» публикуются материалы представителей политических партий. Среди них — аналитическая статья секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева.

Гостями номера стали Уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим Каюмов, куратор по линии Ассоциации по защите гражданских и избирательных прав «гражданский контроль», член общественного научно-методического консультативного совета при ЦИК РФ Валерий Аббасов, кандидат политических наук, преподаватель БАГСУ Николай Евдокимов.

Как известно, в числе основных партнеров для организаторов выборов являются представители СМИ. От эффективности информационного сопровождения избирательной кампании в значительной степени зависят ее результаты. Данной теме посвящены материалы под рубриками «Медиа-политика» и «On-line». Отмечен серьезный вклад в информационное обеспечение выборов журналистов районных и городских изданий, электронных СМИ.

Работа Клубов молодого избирателя, деятельность избиркомов с особой частью электората – людьми, имеющими ограничения по здоровью, опыт подготовки и проведения многоуровневых выборов – все это этом представлено в публикациях свежего номера. Важное место отведено именным избирательным участкам, истории их образования, итогам голосования на них.

Новый номер журнала «Вестник Центральной избирательной комиссии» получился информативным, красочным, содержательным.