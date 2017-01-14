Диспансеризация 2017 в Башкирии: какие года рождения попадают Фото: ИА "Башинформ" Диспансеризация 2017 в Башкирии: какие года рождения попадают Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Новая кампания диспансеризации в медицинских учреждениях Башкортостана уже стартовала. Напомним, она проводится бесплатно для взрослых граждан, начиная с 21 года и до 90 лет, каждые три года. Прохождение диспансеризации является добровольным, а если человек отказывается от неё, врач фиксирует этот факт в амбулаторной карте пациента.

В 2017 году диспансеризацию могут пройти люди, рожденные в следующие годы: 90-е – 1996,1993,1990; 80-е годы – 1987, 1984,1981; 70-е годы – 1978,1975,1972; 60-е годы –1969,1966,1963,1960; 50-годы – 1957,1954,1951; 40-е годы – 1948,1945,1942; 30-е годы –1939,1933,1930, а также 1927 год.

Медики подчеркивают, диспансеризация помогает найти опасные болезни ещё на ранних стадиях, а также используется для профилактики возможных заболеваний, ведь выявление на ранних стадиях позволяет спасти жизнь пациенту. Для прохождения диспансеризации, необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт гражданина РФ.