В Уфе исполняющим обязанности главврача больницы №13 назначен Иван Борисов Фото: Андрей Старостин В Уфе исполняющим обязанности главврача больницы №13 назначен Иван Борисов Фото: Андрей Старостин

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Исполняющим обязанности главного врача Городской клинической больницы № 13 Уфы назначен Иван Борисов. Смена руководителя лечебного учреждения связана со скандалом, произошедшем на этой неделе.

Напомним, во вторник, 10 января, ряд СМИ опубликовал видео с ползущей на рентген женщиной. Сюжет об этом был показан на Первом канале. Инцидент вызвал громкий резонанс в обществе.

12 января Глава Башкортостана Рустэм Хамитов распорядился уволить главврача больницы. Позже, как уже сообщал «Башинформ», было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пациентам поликлиники. Это решение принял руководитель республиканского СК по результатам доследственной проверки.

Иван Борисов — кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения РБ, врач высшей категории по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Травматология и ортопедия». Окончил Башкирский государственный медицинский институт (ныне БГМУ) в 1995 году.