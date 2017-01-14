В Башкирии браконьер убил марала Фото: Гульфия Акулова В Башкирии браконьер убил марала Фото: Гульфия Акулова

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Зилаирском районе местный житель застрелил марала. Сообщение об обнаружении в лесу около села Кананикольское останков марала поступило в дежурную часть местного Отдела МВД РФ. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В течение нескольких часов полицейские установили подозреваемого в факте браконьерства. Им оказался 33-летний житель села. У него изъято зарегистрированное охотничье ружье, патроны, снегоход и туша животного.

Сейчас в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщили в пресс-службе МВД по РБ.