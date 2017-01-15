Уфимские Циркуль и два Цулыгина поборятся за Кубок Вызова МХЛ 2017 года

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В воскресенье, 15 января, в Уфе состоится матч за Кубок Вызова-2017 с участием лучших хоккеистов Молодежной хоккейной лиги. Эта встреча откроет Неделю Звезд Хоккея в Уфе.

В 13 часов на льду «Уфа-Арены» начнется предматчевое шоу, а в 13.30 стартует матч за Кубок Вызова.

Противостояние между командами Востока и Запада длится уже восьмой год, «Запад» лидирует со счетом 5:2. По итогам встречи четыре лучших игрока примут участие в Матче Звезд КХЛ, который состоится 22 января.

В составе сборной Востока сыграют два уфимца — вратарь Никита Циркуль и защитник Кирилл Цулыгин. Одним из тренеров «восточных» является отец Кирилла — Константин Полозов, тренер уфимского «Толпара».