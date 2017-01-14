В Уфе Владимир Юрзинов поделился опытом в преддверии молодёжного Кубка Вызова-2017 Фото: ХК «Салават Юлаев» В Уфе Владимир Юрзинов поделился опытом в преддверии молодёжного Кубка Вызова-2017 Фото: ХК «Салават Юлаев»

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В преддверии матча за Кубок Вызова в Уфе состоялся тренерский семинар заслуженного тренера России, члена правления Молодежной хоккейной лиги Владимира Юрзинова.

Семинар открыл управляющий директор МХЛ Алексей Морозов, а специальными гостями стали бронзовые призеры Молодежного чемпионата мира-2017 уфимцы Михаил Воробьев и Кирилл Капризов. Семинар посетили наставники команды Молодежной хоккейной лиги и тренеры ДЮСШ Башкортостана.

Владимир Юрзинов по традиции начал с теоретической части, во время которой обсудил с тренерами результаты выступления молодежной сборной на чемпионате мира вместе с непосредственными участниками турнира Воробьёвым и Капризовым.

После этого мэтр отечественного тренерского цеха вышел на лед и провел тренировку с уфимским «Толпаром». В течение часа молодежь постигала премудрости и нюансы катания с шайбой и без шайбы, а также технике, ведь на мастер-классах Владимира Юрзинова большое внимание уделяется именно ей.

Заключительной частью семинара стал круглый стол, на котором специалисты обсудили перспективы развития молодежного хоккея в стране. К Владимиру Юрзинову и Алексею Морозову присоединились председатель Правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев и прославленный российский хоккеист, чемпион мира, призер Олимпийских игр Алексей Яшин.

«Я очень доволен. Благодарен уфимской стороне за то, что пригласили меня поделиться опытом, — говорит Владимир Юрзинов. — Очень приятно было видеть тренеров МХЛ и специалистов, которые работают в детских школах Башкортостана. Очень важно отношение и заинтересованность людей, которые работают с будущим нашего хоккея. Удалось поработать с молодыми хоккеистами «Толпара». Очень хорошие, талантливые ребята. Уфимская школа хоккея в принципе очень сильная, это видно и по команде, которая выступает в МХЛ. Еще раз огромное спасибо организаторам за такой насыщенный семинар».