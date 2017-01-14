В Башкирии волонтеры срочно просят помощи в спасении сбитой собаки Фото: с сайта сообщества В Башкирии волонтеры срочно просят помощи в спасении сбитой собаки Фото: с сайта сообщества

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане волонтеры срочно просят помощи в спасении сбитой собаки. Как сообщает Фонд помощи животным Стерлитамака "Четыре лапы", девочка породы ротвейлер больше двух недель лежала в снегу около железной дороги в районе Отрадовки. У собаки перелом позвоночника в крестцовом отделе, все это время она лежала в снегу без еды и воды, потому что не могла ходить. Животное сильно обезвожено и истощено. На левой задней лапе пролежень. Нет правого уха, возможно отморожено и отпало или же оторвано. Может стоять, опираясь на одну дрожащую заднюю лапку.

Волонтеры пишут, что собаке необходимо много одноразовых пеленок, подстилок, бинты, Левомеколь. Также для ротвейлера ищут новых хозяев. Помощь принимается на карту: СБ 4276 0600 1028 1940; яндекс кошелек 41 001 55 55 39 7 93; голодный телефон 8 937 306 03 03; лично в руки, тел. 8 917 373 03 03.

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