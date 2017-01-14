Уфимец Семён Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку Фото: Р-Спорт
Уфимец Семён Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку
Уфимец Семён Елистратов выиграл дистанцию 1500 метров на этапе Кубка мира по шорт-треку Фото: Р-Спорт
УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.
В итальянском Турине проходит очередной этап Кубка мира по шорт-треку.
Уфимец Семён Елистратов стал первым на дистанции 1500 метров. Он опередил венгерского и израильского скороходов.