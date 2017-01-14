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ФК «Уфа» продолжает просматривать «спартаковцев»

СПОРТ

ФК «Уфа» продолжает просматривать «спартаковцев» Фото: ФК «Уфа»

ФК «Уфа» продолжает просматривать «спартаковцев» Фото: ФК «Уфа»

УФА, 14 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

К работе на кипрском учебно-тренировочном сборе ФК «Уфа» присоединился голкипер «Спартака-2» Михаил Филиппов.

Как сообщает пресс-служба уфимцев, Михаил Филиппов является воспитанником подмосковной школы «Мастер-Сатурн». В нынешнем сезоне в рамках первенства ФНЛ 24-летний голкипер провел 19 матчей за московский «Спартак-2».

Филиппов выступал также за «Сатурн-2» (Московская область), «Томь-молодежную» (Томск), «Амур-2010» (Благовещенск), «Знамя Труда» (Московская область), «Спартак-молодежный» (Москва) и «Спартак-2» (Москва).

Теги: футбол,РФПЛ
 
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