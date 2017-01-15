Александр Медведев: Кубок вызова МХЛ проводится для того, чтобы доказать, кто сильнее Фото: открытый источник Александр Медведев: Кубок вызова МХЛ проводится для того, чтобы доказать, кто сильнее Фото: открытый источник

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Организаторы Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги, который пройдет в воскресенье, 15 января, в Уфе, всегда позиционировали этот поединок не как шоу, как обычно происходит в Матче звезд КХЛ, а как серьезное противостояние молодых игроков клубов лиги Запада и Востока. Об этом, в частности, сказал первый президент КХЛ, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев, сообщает ТАСС.

«В МХЛ у нас все-таки другая концепция: это не для развлечения, не для почивания на лаврах, а для того, чтобы доказать, кто сильнее. Поэтому такой уровень, такая бескомпромиссность, жесткость, даже жестокость. Это наше огромное достижение, что именно на таком уровне проходит Кубок вызова. Я видел практически все матчи в рамках Кубка — этот хоккей доставлял огромное удовольствие», — отметил Александр Медведев.

Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги пройдет в Уфе в рамках Недели хоккея, вмещающей в себя, помимо этой встречи, Матчи звезд Континентальной хоккейной лиги и Женской хоккейной лиги.

Кубок вызова проводится МХЛ с 2010 года, с того момента, когда стал проводиться и сам чемпионат лиги. Организаторы проводят его только в регионах: матчи проходили, в частности, в таких региональных хоккейных центрах как Магнитогорск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Нижнекамск, а первая игра состоялась в Санкт-Петербурге. Количество зрителей на этих матчах еще не опускалось ниже пяти тысяч, что доказывает правоту организаторов в плане места проведения соревнования. При этом рекорд по посещаемости Кубка держит та же Уфа — игру 12 февраля 2011 года на «Уфа-Арене» посетили 7950 зрителей.

Что касается спортивных итогов соревнования, то из семи встреч пять выиграли хоккеисты сборной Запада, в том числе и последние три. В матче принимают участие представители всех клубов лиги, при этом первые пятерки команд формируют болельщики на официальном сайте МХЛ с помощью голосования.

Из участников Кубка вызова самым результативным игроком матча является нынешний нападающий СКА Никита Гусев, который трижды участвовал в этом поединке, забив две шайбы и сделав две передачи. Самым же результативным защитником является выступающий в «Салавате Юлаеве» Захар Арзамасцев, который в Санкт-Петербурге забросил шайбу и сделал передачу.

Матч за Кубок вызова 2017 года начнется на «Уфа-Арене» в 13.30 местного времени (11:30 мск).