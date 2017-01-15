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15 января Воскресенье

Уфа   °

В субботнике по уборке снега приняли участие более 13,5 тысячи уфимцев

ОБЩЕСТВО

В субботнике по уборке снега приняли участие более 13,5 тысячи уфимцев Фото: Администрация г.Уфы

В субботнике по уборке снега приняли участие более 13,5 тысячи уфимцев Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Более 13,5 тысячи уфимцев участвовали накануне в организованном мэрией субботнике по очистке от снега улиц, скверов, дворов, тротуаров и остановок общественного транспорта.

Вместе с работниками жилищно-коммунальных служб на уборку снега вышли сотрудники администрации Уфы, районных администраций, а также работники муниципальных предприятий, организаций и учреждений.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в зимнем субботнике были задействованы 765 единиц спецтехники. Благодаря совместным усилиям участников субботника, в общей сложности, удалось собрать и вывезти почти 19 тысяч кубометров снега.

Теги: ЖКХ,субботник,уборка снега
 
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