Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января Фото: Администрация г.Уфы Опубликован график уборки снега во дворах Уфы на 16 января Фото: Администрация г.Уфы

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Мэрия Уфы опубликовала очередной график комплексной уборки снега во дворах.

Так, 16 января, в Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить по следующим адресам:

ул. Маршала Жукова, 4, 4/1; ул. Б.Бикбая, 19/1, 21; ул. Набережная, 7, 9/1, 9/2, 43, 43/1; ул. Ковшовой, 13; ул. Академика Королева, 10/5.

В этот же аналогичные работы запланированы на ул. Шафиева, 14; проспекте Октября, 57/1, 57/2, 57/3; ул. Комсомольская, 143/1, 145, 147, 149/1, 149/2, 165, 167; ул. Российская, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2; Молодежном бульваре, 3, 3/1, 5, 5/1, 5/2 и на ул. Р.Зорге, 37/3.

В Советском районе 16 января очистка снега с применением спецтехники будет вестись по адресам:

проспект Октября, 22; ул. Кирова, 97; ул. Цюрупы, 151; ул. Кустарная 27/29; ул. Братьев Кадомцевых, 10; ул. Мингажева, 123/1; проспект Октября, 12; ул. Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3; ул. Р.Зорге, 36, ул. С.Агиша, 10, 10/1.

В Калининском районе комплексная очистка придомовых территорий запланирована по следующим адресам:

ул. Кольцевая, 164, 164/1, 170/1, 170/2; ул. Первомайская, 69а, 67; ул. Интернациональная, 159,163; ул. Богдана Хмельницкого, 60/1; ул. Мелеузовская, 29, 31; ул. С.Богородская, 11, 11 А, 13; ул. Т.Янаби, 49/2, 49/3; ул. Победы, 18; ул. Архитектурная, 24.

Работы по очистке кровель планируется провести на ул. Кольцевая, 164/1; ул. Машиностроителей, 9, 12, 14; ул. 40 лет Октября, 15, 16, 17, 18, 21; ул. Вострецова, 3, 5; ул. Орджоникидзе, 9, 11; ул. Майская, 1а; ул. Т.Янаби, 73, 75; ул. Победы, 18 и ул. Архитектурная, 24.

В Орджоникидзевском районе комплексная уборка дворов состоится по следующим адресам: ул. Кольцевая, 31; проспект Октября, 93, 150; ул. Борисоглебская, 21/1; ул. Кремлевская, 53, 55; ул. Л. Толстого, 5; ул. Калинина, 79; ул. Ш. Руставели, 19, 37/1; ул. Блюхера, 44; бульвар Славы, 11; ул. Российская, 50.

В Ленинском районе работы по уборке дворов от снега 16 января будут вестись по адресам:

ул. Аксакова, 88, 92; ул. Революционная, 28/1, 30/1; ул. Летчиков, 5/4; ул. Гафури, 19/1; ул. Пушкина, 35/3.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на ул. Аксакова, 85; ул. Цюрупы, 91; ул. Судоремонтная, 14 б; ул. Султанова, 2.